Буше нашел оправдания разгрому «Авангарда» в Минске

Фото: hawk.ru

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение омской команды от минского «Динамо» со счетом 0:4. По мнению наставника, «ястребы» недостаточно дорожили шайбой и допускали ошибки. При этом соперники практически не давали друг другу создавать опасные моменты, а исход встречи решила первая серьезная оплошность.

— Много сказать не могу. Игра получилась не слишком интенсивной, особой борьбы не было – все выглядело довольно скучно. Команды практически не давали друг другу создавать моменты, если не считать большинства. Матч продолжался до первой ошибки: кто бы ее ни допустил, тот бы за нее и поплатился. К сожалению, ошиблись мы. В некоторых эпизодах действовали недостаточно грамотно. Вторую шайбу пропустили из-за того, что у нашего хоккеиста сломалась клюшка, – заявил Буше.

Тренер подчеркнул, что ключевым моментом стал первый гол минчан. Две шайбы, заброшенные в пустые ворота, он предложил не учитывать при оценке игры. По словам Буше, в обороне при равных составах омичи действовали неплохо, если не считать двух ошибок. При этом команда могла рассчитывать на одно очко, но на победу не наиграла.

— Мы не слишком рано сняли вратаря: к тому моменту отставали на две шайбы. Я считаю, что если проигрываешь с такой разницей, голкипера стоит менять на шестого полевого за три с половиной минуты до конца. Тем более у нас было вбрасывание в зоне атаки, – добавил специалист на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что следующую игру «Авангард» проведет 12 ноября в Магнитогорске против местного «Металлурга».