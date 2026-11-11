«Авангард» в полной боевой готовности всухую разгромлен в Минске

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Сегодня ночью, 11 ноября, в Минске завершился очередной матч регулярного чемпионата, в котором встречались омский «Авангард» и местное «Динамо». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Первые два периода команды провели в напряженной борьбе, однако открыть счет так и не удалось. Несмотря на несколько удалений, ни одной из сторон не удалось реализовать свои моменты и отправить шайбу в ворота.

Третий период стал для «Авангарда» настоящим кошмаром. На 47-й минуте Ретт Гарднер вывел соперника вперед, а еще через восемь минут Тай Смит закрепил преимущество своей команды.

В концовке встречи, за три минуты до сирены, омичи пошли ва-банк и сняли Ивана Просветова, выпустив шестого полевого игрока. «Ястребы» попытались навязать сопернику давление, но в итоге получили шайбу в пустые ворота от Сергея Кузнецова. Даже после этого Ги Буше не вернул голкипера на лед. Решение обернулось еще одним пропущенным голом: Ксавье Уэлле поразил пустые ворота после передачи голкипера Зака Фукале. В результате счет вырос до разгромных 4:0.

Напомним, что следующий матч «Авангард» проведет 12 ноября в Магнитогорске против местного «Металлурга». Встреча начнется в 20:00 по омскому времени.