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·Спорт·Олег Кипорук

Молодой омский боец нацелился на международный статус

Боец после победы на первенстве мира планирует получить звание мастера спорта.
шлеменко, лебедев, колесник

Омский боец Платон Лебедев, недавно завоевавший золото первенства мира по смешанным единоборствам, намерен получить звание мастера спорта международного класса. О планах спортсмена стало известно во время его встречи с заместителем председателя правительства Иваном Колесником.

В мероприятии также участвовали основатель школы единоборств «Шторм» Александр Шлеменко и тренер Алексей Грицько. Участники встречи обсудили триумфальное выступление молодого атлета на международных состязаниях в Грузии, где он одержал три досрочные победы, одолев в финале соперника из Сербии в весовой категории до 93 кг. Кроме того, эксперты затронули перспективы участия омских бойцов в зарубежных турнирах и возможное возвращение российских атлетов на арены под национальным флагом.

Отметим, что 18-летний Платон Лебедев занимается в школе «Шторм» уже одиннадцать лет. Сейчас он совмещает тренировки с учебой на юридическом факультете и не собирается завершать профессиональную карьеру.

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·Спорт·Олег Кипорук

Молодой омский боец нацелился на международный статус

Боец после победы на первенстве мира планирует получить звание мастера спорта.
шлеменко, лебедев, колесник

Омский боец Платон Лебедев, недавно завоевавший золото первенства мира по смешанным единоборствам, намерен получить звание мастера спорта международного класса. О планах спортсмена стало известно во время его встречи с заместителем председателя правительства Иваном Колесником.

В мероприятии также участвовали основатель школы единоборств «Шторм» Александр Шлеменко и тренер Алексей Грицько. Участники встречи обсудили триумфальное выступление молодого атлета на международных состязаниях в Грузии, где он одержал три досрочные победы, одолев в финале соперника из Сербии в весовой категории до 93 кг. Кроме того, эксперты затронули перспективы участия омских бойцов в зарубежных турнирах и возможное возвращение российских атлетов на арены под национальным флагом.

Отметим, что 18-летний Платон Лебедев занимается в школе «Шторм» уже одиннадцать лет. Сейчас он совмещает тренировки с учебой на юридическом факультете и не собирается завершать профессиональную карьеру.

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Рубрика - Спорт