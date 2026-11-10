Молодой омский боец нацелился на международный статус

Фото: Арсений Вишневский / пресс-служба Минспорта Омской области

Омский боец Платон Лебедев, недавно завоевавший золото первенства мира по смешанным единоборствам, намерен получить звание мастера спорта международного класса. О планах спортсмена стало известно во время его встречи с заместителем председателя правительства Иваном Колесником.

В мероприятии также участвовали основатель школы единоборств «Шторм» Александр Шлеменко и тренер Алексей Грицько. Участники встречи обсудили триумфальное выступление молодого атлета на международных состязаниях в Грузии, где он одержал три досрочные победы, одолев в финале соперника из Сербии в весовой категории до 93 кг. Кроме того, эксперты затронули перспективы участия омских бойцов в зарубежных турнирах и возможное возвращение российских атлетов на арены под национальным флагом.

Отметим, что 18-летний Платон Лебедев занимается в школе «Шторм» уже одиннадцать лет. Сейчас он совмещает тренировки с учебой на юридическом факультете и не собирается завершать профессиональную карьеру.