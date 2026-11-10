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·Спорт·Олег Кипорук

Омские юристы и бизнесмены создали федерацию силового спорта

В Омске зарегистрировали новую спортивную организацию.
на тренажерах

На территории региона начала работу новая общественная организация – Федерация силового спорта Омской области, внесенная в ЕГРЮЛ 9 ноября. Руководителем объединения назначен Евгений Кудрявцев.

Полное название организации звучит как региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация силового спорта Омской области». Направление основной деятельности – деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций.

В состав учредителей структуры также вошли Евгений Компанистов, Алексей Супруненко и Игорь Алгазин. Последний известен в городе как практикующий юрист и специалист в области криминалистики, тогда как остальные учредители развивают бизнес в различных коммерческих отраслях.

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Омские юристы и бизнесмены создали федерацию силового спорта

В Омске зарегистрировали новую спортивную организацию.
на тренажерах

На территории региона начала работу новая общественная организация – Федерация силового спорта Омской области, внесенная в ЕГРЮЛ 9 ноября. Руководителем объединения назначен Евгений Кудрявцев.

Полное название организации звучит как региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация силового спорта Омской области». Направление основной деятельности – деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций.

В состав учредителей структуры также вошли Евгений Компанистов, Алексей Супруненко и Игорь Алгазин. Последний известен в городе как практикующий юрист и специалист в области криминалистики, тогда как остальные учредители развивают бизнес в различных коммерческих отраслях.

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Рубрика - Спорт