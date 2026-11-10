Омск-информ
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·Спорт·Олег Кипорук

Подписанный летом форвард впервые вышел на лед за «Авангард»

Звездный нападающий восстановился после тяжелой травмы и готов помочь команде в матче
Седрик Пакетт

Во вторник, 10 ноября, нападающий Седрик Пакетт впервые выйдет на лед в составе омского «Авангарда». Поединок регулярного чемпионата КХЛ проходит в Минске против местного «Динамо».

Напомним, что обладатель Кубка Стэнли пополнил ряды «ястребов» в межсезонье, подписав однолетний контракт до 31 мая 2027 года. Однако форвард пропустил старт текущего регулярного сезона из-за последствий серьезной травмы спины, полученной ранее.

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Подписанный летом форвард впервые вышел на лед за «Авангард»

Звездный нападающий восстановился после тяжелой травмы и готов помочь команде в матче
Седрик Пакетт

Во вторник, 10 ноября, нападающий Седрик Пакетт впервые выйдет на лед в составе омского «Авангарда». Поединок регулярного чемпионата КХЛ проходит в Минске против местного «Динамо».

Напомним, что обладатель Кубка Стэнли пополнил ряды «ястребов» в межсезонье, подписав однолетний контракт до 31 мая 2027 года. Однако форвард пропустил старт текущего регулярного сезона из-за последствий серьезной травмы спины, полученной ранее.

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Рубрика - Спорт