«Авангард» собрал почти всю обойму перед разборками с лидерами чемпионата

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Сегодня, 9 ноября, омский «Авангард» объявил состав команды на предстоящую выездную серию из трех матчей. В ближайшие дни омичам предстоит серьезная проверка в играх с сильными соперниками. Так, 10 ноября «ястребы» встретятся с минским «Динамо», 14 ноября сыграют в гостях с магнитогорским «Металлургом», а 16 ноября завершат выезд матчем с нижнекамским «Нефтехимиком».

Вратарскую линию на выезде представят Никита Серебряков и Иван Просветов. В число защитников вошли Кирилл Адамчук, Михаил Гуляев, Марсель Ибрагимов, Егор Кашников, Дамир Шарипзянов, Джозеф Чеккони, Максим Лажуа и Семен Чистяков.

В нападении отправятся играть Егор Афанасьев, Глеб Бурлака, Александр Волков, Кирилл Долженков, Артем Ильенко, Эндрю Потуральски, Джошуа Ливо, Майкл Маклауд, Константин Окулов, Василий Пономарев, Николай Прохоркин, Дмитрий Рашевский и даже Седрик Пакетт который только только восстановился от травмы .

Примечательно, что на выезд «Авангард» отправился практически в оптимальном составе. Единственным отсутствующим игроком остается Наиль Якупов, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Таким образом, предстоящая серия станет возможностью оценить возможности омской команды практически в полном боевом составе.