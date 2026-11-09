«Авангард» потерял шансы на подписание травмированного топ-форварда Кравцова

Фото: hctraktor.org

Форвард Виталий Кравцов, на которого активно претендовал омский «Авангард», урегулировал разногласия с челябинским «Трактором» по условиям контракта. Об этом сообщил бывший нападающий «Авангарда» Марк Верба.

— Кравцов, говорят, подвинулся по деньгам, и все у них хорошо с «Трактором», – рассказал экс-нападающий клубов КХЛ.

Хоккейный журналист Дмитрий Ерыкалов также подтвердил, что сторонам удалось договориться. По его информации, Кравцов готов продолжить карьеру в челябинском клубе, не требует обмена и не выдвигает особых условий. Конфликт удалось разрешить в ходе внутренних переговоров.

Напомним, что сейчас Кравцов находится в списке травмированных. Повреждение ахиллова сухожилия нападающий получил во время самостоятельной подготовки к новому сезону. Несмотря на это, инсайдеры продолжают сообщать о возможном переходе хоккеиста в «Авангард».

Ранее такую возможность подтвердил и генеральный менеджер омского клуба Алексей Сопин. Однако после урегулирования разногласий с «Трактором» вероятность этого трансфера, судя по всему, снизилась.