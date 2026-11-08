В «Авангард» возвращается воспитанник омского хоккея

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Омский «Авангард» достиг договоренности с череповецкой «Северсталью» о переходе 23-летнего нападающего Ильи Рейнгардта на правах аренды – соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Дальнейшую карьеру хоккеист продолжит в системе омского клуба, выступая за команду ВХЛ «Омские Крылья».

Илья Рейнгардт – выпускник омской школы хоккея: он прошел все ступени клубной вертикали, начиная с «Омских Ястребов» в 2020 году. В 2023–24 гг. играл одновременно за команды ВХЛ «Омские Крылья» и за КХЛ в составе «Авангарда»

В нынешнем сезоне форвард защищал цвета «Северстали»: в его активе 10 игр и одно набранное очко (0+1). Кроме того, имея двусторонний контракт, он по ходу чемпионата выступал за ХК «Тамбов» в ВХЛ, где провел 6 матчей и записал на свой счет 6 очков (3+3).