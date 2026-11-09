Возвращение России на молодежный ЧМ по хоккею оказалось под угрозой

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Молодежную сборную России по хоккею включили в число участников чемпионата мира, который пройдет в Канаде. Как сообщает ТАСС, соответствующее уведомление Федерация хоккея России получила от Международной федерации хоккея.

Международная федерация разослала национальным федерациям обновленное расписание турнира, в котором предусмотрено участие российской команды. Об этом стало известно в воскресенье.

– В Федерации хоккея России получили такое уведомление, – отметили в источнике.

При этом участие российской сборной в турнире остается под вопросом. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что власти страны не будут выдавать въездные визы российским спортсменам. Кроме того, сборные Швеции и Швейцарии уже объявили об отказе проводить матчи против россиян на молодежном чемпионате мира. Согласно регламенту за отказ от игры команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:5.

Отметим, что чемпионат мира пройдет в Канаде с 26 декабря этого года по 5 января 2027-го. Таким образом, российская сборная может впервые с 2022 года вернуться к выступлениям на международной арене.