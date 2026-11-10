В Омск начали съезжаться участники Гран-при России по фигурному катанию

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В Омск начали прибывать спортсмены, которым предстоит выступить на Гран-при России по фигурному катанию «Сердце Сибири» и на всероссийских юниорских стартах – соревнования примет лед «G-Drive Арены» с 11 по 15 ноября. Об этом сообщил Омский аэропорт.

Столица Прииртышья становится хозяйкой турнира сильнейших фигуристов страны уже в четвертый раз. Сотрудники воздушной гавани вместе с волонтерами помогают организаторам встречать прибывающих участников. Даже после ночных перелетов атлеты не потеряли хорошего настроения и приветливо улыбались тем, кто их встречал. В аэропорту пожелали каждому спортсмену удачно выступить на омском льду и заручиться самой теплой поддержкой трибун.

– Несмотря на ночной перелет, спортсмены поделились со встречающими улыбками и позитивным настроем. Мы желаем каждому из них покорить омский лед и получить самую теплую поддержку от болельщиков, – отметили в Омском аэропорту.

Программа соревнований разделена на две части: с 11 по 13 ноября на лед выйдут юниоры, а 14 и 15 ноября состоятся выступления взрослых фигуристов. Участники разыграют награды в танцах на льду, парном катании, а также в женском и мужском одиночном разрядах.