Омский аэропорт прекратил прием и отправку рейсов из-за угрозы атаки БПЛА

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Днем в среду, 11 ноября, в аэропорту Омск-Центральный ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, решение приняли органы управления воздушным движением в целях обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров просят сохранять спокойствие, внимательно слушать объявления в аэровокзале и следовать указаниям сотрудников. Отслеживать актуальный статус вылетов и посадок можно на электронных табло в здании аэропорта, на официальном сайте, а также на ресурсах авиакомпаний.

Уточнить информацию по конкретным рейсам можно в справочной службе аэропорта по телефону 55-69-11. О снятии ограничений пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, сегодня в 15:40 губернатор Виталий Хоценко сообщил в своих соцсетях о введении на территории Омской области режима опасности атаки БПЛА. Ранее режим беспилотной опасности ввели и в соседней Тюменской области.