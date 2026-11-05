Омск-информ
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·Общество·Андрей Андреев

После беспилотной опасности в Омском аэропорту задерживаются рейсы

Пока что с отставанием от графика планируются вылеты двух самолетов.
самолет

Авиакомпании снова нарушают расписание полетов из Омска. Сегодня утром задерживается пара рейсов.

По данным онлайн-табло, самолет «Победы» передвинули в расписании с 7:05 на 9:05. Рейс «Азимута» в Минеральные Воды сместили с 8:25 на 9:10.

Отметим, что вчера работу аэропорта в Омске прервала беспилотная опасность. Ограничения действовали несколько часов.

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·Общество·Андрей Андреев

После беспилотной опасности в Омском аэропорту задерживаются рейсы

Пока что с отставанием от графика планируются вылеты двух самолетов.
самолет

Авиакомпании снова нарушают расписание полетов из Омска. Сегодня утром задерживается пара рейсов.

По данным онлайн-табло, самолет «Победы» передвинули в расписании с 7:05 на 9:05. Рейс «Азимута» в Минеральные Воды сместили с 8:25 на 9:10.

Отметим, что вчера работу аэропорта в Омске прервала беспилотная опасность. Ограничения действовали несколько часов.

1036
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Рубрика - Общество