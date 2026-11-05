Омских водителей предупредили о двухнедельном перекрытии дороги

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В Омске с 08:00 9 ноября до 23:00 23 ноября будет закрыто движение транспорта по улице Осоавиахимовской. Об ограничении сообщила администрация города.

Причиной перекрытия станут строительные работы: на участке от дома 125 до дома 136 по улице 9-я Северная специалисты будут монтировать трубопровод тепловых сетей. На время проведения монтажа проезд по Осоавиахимовской для транспортных средств станет невозможен. Водителям предложено пользоваться объездными маршрутами.

Для объезда закрытого участка можно будет проехать по улицам 7-я Северная, 8-я Северная, 10-я Северная и Тарская. Автомобилистам следует внимательно следить за требованиями временно установленных дорожных знаков и подчиняться сигналам регулировщиков. Пешеходам в период ограничений рекомендуют соблюдать меры личной безопасности.