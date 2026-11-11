Из-за угрозы атаки БПЛА в Омске ограничили мобильный интернет

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В Омской области могут наблюдаться сбои в работе сотовой связи и мобильного интернета. Временные ограничения введены в связи с объявленным в регионе режимом беспилотной опасности.

Как пояснила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева, это вынужденная мера, необходимая для обеспечения безопасности.

– В целях обеспечения безопасности в Омске могут наблюдаться временные ограничения сотовой связи и мобильного интернета, – приводит слова пресс-секретаря губернатора «Город55».

Напомним, ранее глава региона Виталий Хоценко сообщил о введении режима опасности атаки БПЛА на территории Омской области, после чего Росавиация и органы управления воздушным движением ввели временные ограничения в Омском аэропорту на прием и выпуск самолетов.