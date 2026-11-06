У омичей «лег» крупный онлайн-банк

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Жители Омска, как и пользователи по всей стране, столкнулись со сбоем в работе Ozon Банка. Клиенты не могут зайти в приложение и провести платежи.

В пресс-службе банка подтвердили наличие технических неполадок и заверили, что специалисты уже работают над их устранением.

– У части клиентов «Ozon банка» сложности со входом и оплатой. Все деньги в безопасности. Специалисты уже устраняют проблему, мы ожидаем, что все наши сервисы вернутся к стандартной работе в ближайшее время, – приводит слова предствиетелей организации ТАСС.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего сбои в работе интернет-ресурсов, за последний час на работу банка поступило уже 42 тысячи жалоб.