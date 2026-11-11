СМС о беспилотниках омичам стали прилетать оперативнее

Фото: Omskinform.ru

Омичам стали быстрее приходить оповещения по СМС о беспилотниках. Как обратил внимание «Омск-информ», время сообщений от РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций под управлением МЧС) в среднем сократилось с часа до 30 минут.

Впервые беспилотную и ракетную опасность в Омской области объявили 10 июня около 10 утра. Это продолжалось около получаса. Однако сообщения на телефоны омичей приходили вплоть до 11 часов.

Например, беспилотную опасность 8 октября в городе объявили в 14:01, а сообщения пришли в 14:58 (спустя 57 минут). 24 октября задержка составила 52 минуты, 4 ноября – 49 минут, а сегодня – 30 минут.

Однако все еще очень многое зависит от оператора. Некоторые омичи отмечают, что им сообщения приходят позже других.

– У меня МТС, и мне пришло в 16:31 (спустя почти час), – отметила читательница «Омск-информа».

Отметим, что сирены во время беспилотной опасности в Омске также слышны не везде.