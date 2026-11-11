Снова без дефицита: стали известны параметры бюджета Омска на 2027 год

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Проект главного финансового документа на 2027 год и плановый период до 2029 года был представлен директором департамента финансов администрации Омска Ольгой Илютиковой. Согласно предварительным цифрам, доходы и расходы казны на следующий год составят 41 млрд 337 млн рублей. Сформировать бюджет в следующем году, как в текущем, удалось без дефицита.

– Мы впервые за последние 13 лет сформировали проект бюджета без дефицита. То есть наша задача была – остановить рост муниципального долга. С учетом той высокой ключевой ставки, которая на сегодняшний день по-прежнему сохраняется, – рассказала Илютикова.

Основная доля расходов традиционно имеет социальную направленность – на эти сферы в 2027 году планируется направить свыше 65 % средств, что составляет 26 млрд 870 млн рублей. На финансирование дорожного хозяйства и транспортного обслуживания также заложены крупные средства, обеспечивающие бесперебойную работу пассажирского транспорта и текущее содержание дорожной сети. На финансирование отраслей экономики, ЖКХ и охрану окружающей среды в 2027 году планируется направить 9 млрд. 251 млн. руб – это 22 % от общей суммы.

В рамках адресной инвестиционной программы на 2027 год предусмотрено 892 млн рублей. Также 51 млн рублей средств застройщиков предусмотрены на строительство детского сада по пр. Мира, 65А в Советском округе Омска.

Проект главного финансового документа пройдет процедуру публичных слушаний, которые назначены на пятницу, 13 ноября. Илютикова напомнила, что омичи по записи смогут посетить публичные слушания и выступить со своими предложениями. После этого профильные комитеты подготовят поправки, а окончательное утверждение бюджета состоится на заседании городского Совета в декабре.