Места заканчиваются: омские власти дали денег на срочную достройку нового кладбища

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На достройку Западного кладбища в бюджете следующего года предусмотрено 178 млн рублей. Об этом сообщила директор департамента финансов администрации Ольга Илютикова во время пресс-конференции, посвященной проекту главного финансового документа.

– Предусмотрено финансирование на строительство муниципального Западного кладбища в размере 178 млн рублей. Проектом бюджета предусмотрены средства на эти цели, – отметила Ольга Илютикова.

По ее словам, сроки ввода объекта в эксплуатацию напрямую зависят от исполнителя работ. Сроки сдачи зависят от подрядчика и пока неизвестны.

По данным администрации Омска на сентябрь этого года, объект был готов на 68 %. При этом с февраля 2025 года строительство погоста продвинулось всего на 11 %. Напомним, работы стартовали еще в мае 2023 года. Кладбище строила компания «Геосинтетика» из Дивногорска (Красноярский край). За работы ей должны были заплатить 247,2 млн рублей.

Помимо непосредственно обустройства кладбища, «Геосинтетика» должна была осуществить строительство подъездной дороги, здания охраны, а также провести озеленение территории площадью 18,5 тыс. кв. м.

Изначально место захоронения должны были обустроить к августу 2024 года, однако уложиться в сроки у подрядчика не вышло. В декабре возникли проблемы с проектной документацией. Положительное заключение удалось получить только 10 февраля 2025 года. В новой редакции сроки сдвинули на 2027 год.

В середине лета в мэрии заявляли, что мест на омских кладбищах осталось на несколько месяцев. Именно Западное кладбище должно было стать спасением от «перенаселения» омских погостов.