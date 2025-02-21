Подрядчик должен завершить работы в третьем квартале 2025 года.

Строительство Западного кладбища на улице 7-я Москаленская завершится в 3-м квартале 2025 года. На сегодняшний день готовность объекта составляет 57 %. Кладбище строит компания «Геосинтетика» из Дивногорска (Красноярский край). За работы ей заплатят 247,2 млн рублей.

Изначально место захоронения должны были обустроить к августу 2024 года, однако уложиться в сроки подрядчик не смог. В декабре возникли проблемы с проектной документацией. Положительное заключение удалось получить только 10 февраля текущего года.

– В данный момент проектировщик корректирует сметы проектной документации для направления на проверку в государственную экспертизу для подтверждения стоимости внесенных изменений, – пояснили порталу «Город55» в мэрии Омска.

Помимо непосредственно обустройства кладбища, «Геосинтетика» должна осуществить строительство подъездной дороги, здания охраны, а также провести озеленение территории площадью 18,5 тыс. кв. м.