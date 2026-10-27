На крупном омском кладбище выросла свалка из мусора и спиленных деревьев

Фото: Omskinform.ru

На Ново-Южном кладбище в Омске пожаловались на мусорные завалы. По словам местного жителя, кучи строительных отходов и спиленных деревьев до сих пор не убрали, хотя администрация кладбища обещала решить проблему еще в середине октября.

– Уважаемое руководство КСУ и администрация г. Омска! Обратите внимание на Ново-Южное кладбище. По центральному входу 8-я аллея направо свалены кучи строительного мусора, спиленных деревьев и прочего хлама. 13. 10. обращались в администрацию кладбища, представитель обещал убрать, но ничего не сделано, – сообщили в группе «Аварийный Омск».

Омич также отдельно обратился к Сергею Финашину, которого представили как нового руководителя Комбината специальных услуг. Местный житель попросил обратить внимание на ситуацию и принять меры, чтобы администрация кладбища активнее занималась уборкой территории.

Отметим, что на момент публикации администрация не предоставила официальный комментарий, однако «Омск-информ» продолжит следить за развитием ситуации.