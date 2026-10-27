Похожи на деревья: «Омск-информ» узнал тайну загадочных конструкций на пляже

В Омске завершились основные работы по благоустройству набережной у пляжа «Центральный-2». Как сообщили «Омск-информу» в мэрии, на территории осталось лишь устроить навесы.

– Дополнительно необходим монтаж декоративных навесов. Сейчас ожидается поставка необходимых элементов малых архитектурных форм, – рассказали в мэрии.

Ранее заинтересовавшие омичей загадочные конструкции на набережной оказались теми самыми конструктивными элементами, из которых смонтируют декоративные навесы. Пока на набережной лежат шесть конструкций, похожих на стволы деревьев с ветками. Неподалеку, предположительно, сами навесы.

Фото: Omskinform.ru Фото: Omskinform.ru Фото: Omskinform.ru Фото: Omskinform.ru Фото: Omskinform.ru Фото: Omskinform.ru Фото: Omskinform.ru Фото: Omskinform.ru

Напомним, пляж «Центральный-2» в Омске начали благоустраивать в 2025 году. Работы на территории от речного вокзала до Ленинградского моста разбили на три этапа.

Первую очередь благоустройства пляжа выполняло омское ООО «Архитектурно-строительная компания «Монолит». Этот этап включал в себя снос деревьев и подготовку. Потом подрядчик установил лестничные сходы, залил бетонные опалубки для дорожек и сделал площадки для отдыха. Стоимость работ превысила 105 млн рублей.

Второй очередью благоустройства с апреля занималось ООО «Возрождение» из Новосибирской области. Подрядчик заменил старый асфальт на новый, выложил гранитное покрытие, сделал дорожки из палубной доски, площадку под батуты и велодорожку. Кроме того, вдоль пляжа установили скамейки, урны, лестницы, освещение и летний водопровод. Обустройством навесов также должна заниматься компания «Возрождение». На все эти работы выделили 95,4 млн рублей.

Третий этап предполагает демонтаж старых бортовых камней и асфальтобетонного покрытия, устройство площади из гранитных плит и монтаж освещения. Стоимость работ – 10,8 млн рублей. Контракт, по данным портала «Госзакупки», заключили с ООО «Бизнес-Строй».