Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

В мэрии рассказали, зачем по всему Омску разворотили ливневки

Сети водоотвода очищают от опавшей листвы, мусора и грязи.
ливневка

В Омске стартовали традиционные осенние работы по очистке городских систем ливневого водоотвода. Специалисты приводят в порядок дождеприемные колодцы, а также лотково-канавочную канализацию, освобождая их от опавшей листвы, осевшего грунта и скопившегося мусора для повышения пропускной способности.

В профильном ведомстве уточнили масштабы инфраструктуры: сейчас на обслуживании Управления дорожного хозяйства и благоустройства находится свыше 28 километров лотково-канавочной ливневой канализации, 3252 дождеприемных колодца и 406 труб.

Завершить всю процедуру коммунальщики рассчитывают до наступления устойчивых заморозков.

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·Общество·Олег Кипорук

В мэрии рассказали, зачем по всему Омску разворотили ливневки

Сети водоотвода очищают от опавшей листвы, мусора и грязи.
ливневка

В Омске стартовали традиционные осенние работы по очистке городских систем ливневого водоотвода. Специалисты приводят в порядок дождеприемные колодцы, а также лотково-канавочную канализацию, освобождая их от опавшей листвы, осевшего грунта и скопившегося мусора для повышения пропускной способности.

В профильном ведомстве уточнили масштабы инфраструктуры: сейчас на обслуживании Управления дорожного хозяйства и благоустройства находится свыше 28 километров лотково-канавочной ливневой канализации, 3252 дождеприемных колодца и 406 труб.

Завершить всю процедуру коммунальщики рассчитывают до наступления устойчивых заморозков.

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Рубрика - Общество