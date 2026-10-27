В Омске начали зажигать новогодние огни в Камергерском переулке

Фото: t.me/omsk_putevoditel

Камергерский переулок в Омске начали украшать к Новому году. Как сообщили в телеграм канале «Омск_путеводитель», первые гирлянды уже появились на улицах.

При этом праздничное оформление переулка пока находится на начальном этапе. Елку и другие крупные новогодние декорации еще не установили.

Кроме того, как сообщает источник, в этом году украшений на локации будет очень много.