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·Общество·Алексей Новиков

В Омске начали зажигать новогодние огни в Камергерском переулке

Знакомую локацию украсят множеством праздничных декораций.
Камергерский переулок

Камергерский переулок в Омске начали украшать к Новому году. Как сообщили в телеграм канале «Омск_путеводитель», первые гирлянды уже появились на улицах.

При этом праздничное оформление переулка пока находится на начальном этапе. Елку и другие крупные новогодние декорации еще не установили.

Кроме того, как сообщает источник, в этом году украшений на локации будет очень много.

Напомним, ранее сообщалось, что в Омске начали устанавливать елку на одной из главных зимних площадок.

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·Общество·Алексей Новиков

В Омске начали зажигать новогодние огни в Камергерском переулке

Знакомую локацию украсят множеством праздничных декораций.
Камергерский переулок

Камергерский переулок в Омске начали украшать к Новому году. Как сообщили в телеграм канале «Омск_путеводитель», первые гирлянды уже появились на улицах.

При этом праздничное оформление переулка пока находится на начальном этапе. Елку и другие крупные новогодние декорации еще не установили.

Кроме того, как сообщает источник, в этом году украшений на локации будет очень много.

Напомним, ранее сообщалось, что в Омске начали устанавливать елку на одной из главных зимних площадок.

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Рубрика - Общество