В Омске домофоны заговорили о БПЛА и разблокировали двери подъездов

Фото: Omskinform.ru

Сегодня, 11 ноября, во время объявленного в Омской области режима беспилотной опасности в жилых домах города сработала система экстренного оповещения через домофоны.

Из динамиков умных домофонов зазвучало предупреждение: «Внимание, опасность атаки БПЛА». Одновременно с этим пользователям пришло пуш-уведомление в мобильные приложения с призывом сохранять бдительность и с номером экстренных служб 112.

omskinform.ru

Параллельно со звуковым сигналом на многоэтажках автоматически разблокировались магнитные замки подъездных дверей. Это сделали для того, чтобы прохожие могли быстро укрыться внутри, жильцы – беспрепятственно покинуть здание, а спасатели и спецслужбы – получить оперативный доступ в дом.

Напомним, интеллектуальную систему оповещения через домофоны в Омске начали внедрять с 1 сентября по поручению губернатора Виталия Хоценко. Всего к ней запланировано подключить порядка 6,4 тысячи устройств в многоквартирном жилом фонде города.

Сегодня глава региона сообщил о введении режима опасности атаки БПЛА на территории Омской области в 15:40, после чего Росавиация и органы управления воздушным движением ввели временные ограничения в Омском аэропорту на прием и выпуск самолетов.

Позже в пресс-службе губернатора сообщили, что на территории области могут наблюдаться сбои в работе мобильного интернета и связи. Ранее омичи рассказали, где было слышно сирены.

В городе экстренно эвакуировали спорткомплекс «G-Drive Арена», где должен был состояться 6-й этап Гран-при России по фигурному катанию «Сердце Сибири». Также эвакуация прошла в театре «Галерка», где планировалось торжественное открытие III Международного фестиваля «Достоевский. Омск».