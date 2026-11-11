Омск-информ
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·Происшествия·Магнит Комаров

Омичи массово жалуются на сбои в работе соцсети «ВКонтакте»

Мобильное приложение соцсети работает с перебоями.
телефон, смартфон, связь

Сегодня, 11 ноября, пользователи «ВКонтакте» столкнулись с проблемами в работе соцсети. Пользователи не могут загрузить фотографии, а мобильное приложение работает с перебоями.

По данным сервиса «Детектор сбоев», за сутки жалоб на «ВКонтакте» набралось более тысячи. В Омской области на соцсеть приходится 63 % сообщений о проблемах в работе сервисов.

Ранее сообщалось, что из-за атаки БПЛА в Омске ограничили мобильный интернет.

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·Происшествия·Магнит Комаров

Омичи массово жалуются на сбои в работе соцсети «ВКонтакте»

Мобильное приложение соцсети работает с перебоями.
телефон, смартфон, связь

Сегодня, 11 ноября, пользователи «ВКонтакте» столкнулись с проблемами в работе соцсети. Пользователи не могут загрузить фотографии, а мобильное приложение работает с перебоями.

По данным сервиса «Детектор сбоев», за сутки жалоб на «ВКонтакте» набралось более тысячи. В Омской области на соцсеть приходится 63 % сообщений о проблемах в работе сервисов.

Ранее сообщалось, что из-за атаки БПЛА в Омске ограничили мобильный интернет.

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Рубрика - Происшествия