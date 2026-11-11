Жители пятиэтажки в Омске не смогли попасть в укрытие во время атаки БПЛА

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Жители пятиэтажного дома № 13 в Авиагородке заявили о невозможности воспользоваться укрытием во время объявленного в регионе режима беспилотной опасности. По словам жильцов, управляющая компания «Левобережье» отказалась передать жильцам комплект ключей от помещения, а представитель УК не выехал для его открытия. Омичи отмечают, что сирена звучит в микрорайоне уже в третий раз.

В ответ на обращения жителей в домовом чате представители управляющей компании рекомендовали людям укрыться в безопасном месте и ожидать инструкций. В сообщении УК также подчеркивается, что ее сотрудники являются не военнообязанными, простыми гражданами и в условиях тревоги должны выполнять аналогичные требования по личной безопасности.

Разъяснений о том, каким образом жильцы могут получить доступ в защитное сооружение при повторном включении сирен, управляющая организация не предоставила.

Напомним, глава региона Виталий Хоценко сообщил о введении режима опасности атаки БПЛА на территории Омской области в 15:40, после чего Росавиация и органы управления воздушным движением ввели временные ограничения в Омском аэропорту на прием и выпуск самолетов.

Позже в пресс-службе губернатора сообщили, что на территории области могут наблюдаться сбои в работе мобильного интернета и связи. Ранее омичи рассказали, где было слышно сирены.