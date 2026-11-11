Омские больницы перестроили работу из-за атаки беспилотников

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В Омской области из-за объявленной беспилотной опасности медицинские учреждения перестроили работу в соответствии с требованиями безопасности. Как сообщает «НГС55», в БСМП № 2 временно перестали выпускать пациентов из здания.

– У нас все перекрыто. Никого не пропускаем и не выпускаем, – сообщили в больнице.

В то же время другие медучреждения функционируют по-разному. В городской поликлинике № 3 сообщили, что продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, глава региона Виталий Хоценко сообщил о введении режима опасности атаки БПЛА на территории Омской области в 15:40, после чего Росавиация и органы управления воздушным движением ввели временные ограничения в Омском аэропорту на прием и выпуск самолетов.

Позже в пресс-службе губернатора сообщили, что на территории области могут наблюдаться сбои в работе мобильного интернета и связи.