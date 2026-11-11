В Омском цирке контролеры лазером повредили глаз ребенку

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Управление Роспотребнадзора по Омской области объявило предостережение ФКП «Росгосцирк» после инцидента, произошедшего в Омском цирке на проспекте Карла Маркса. Поводом для реакции надзорного ведомства стала жалоба омича, чей ребенок пострадал во время представления.

Как следует из материалов проверки, 10 октября семья пришла на дневное представление. Во время шоу контролеры зрительного зала пытались выявить нарушителей порядка, светя по рядам лазерными указками. В процессе поиска луч неоднократно попадал в глаза ребенку.

Сразу после представления ребенок пожаловался на режущую боль в правом глазу и его покраснение. Родители были вынуждены обратиться в кабинет неотложной офтальмологической помощи, где врачи диагностировали раздражение глаза. В ответ на претензии потребителя администрация цирка уверяла, что используемые устройства абсолютно безопасны.

Роспотребнадзор квалифицировал действия цирка как оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности и нормативным актам. ФКП «Росгосцирк» предписано соблюдать права потребителей и своевременно доносить до зрителей достоверную информацию о правилах и безопасности оказываемых услуг.