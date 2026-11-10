Просидевшего больше суток в колодце омича выпустили из больницы

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Омича, который провел полтора суток в затопленном колодце в микрорайоне Большие Поля, уже отпустили домой. Несмотря на длительное пребывание в экстремальных условиях, мужчина не получил тяжелых травм и избежал госпитализации, сообщили «Омск-информу» в пресс-службе Минздрава Омской области.

– После осмотра и обследований он был отпущен, так как в госпитализации не нуждался, – отметили в ведомстве.

Напомним, что инцидент произошел днем 6 ноября на пересечении улиц Смирновской и Сиреневой. 46-летний местный житель, находившийся в состоянии опьянения, не заметил открытый люк и рухнул в коллектор с водой. Самостоятельно вылезти он не смог и просидел в подземной ловушке около полутора суток.

Вызволить мужчину удалось только после того, как к его поискам подключились волонтеры отряда «ДоброСпас-Омск». Поисковики оперативно вышли на место, нашли пострадавшего меньше чем за час и передали его прибывшим врачам скорой помощи с сильным переохлаждением.

Сейчас правоохранители разбираются с теми, кто оставил опасный объект открытым. Региональный следком уже возбудил уголовное дело по факту халатности. Прокуратура Советского округа взяла расследование под контроль, проверяет соблюдение правил содержания объектов ЖКХ и намерена через суд взыскать с виновных лиц компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего.

Отметим, что похожая трагедия с открытыми коммунальными сетями уже происходила в Омске в ноябре прошлого года. Тогда на улице Малой Ивановской из-за прорыва трубопровода образовалась яма с кипятком, в которую провалился 78-летний известный омский профессор и агроном Владимир Красницкий. Именитый ученый получил ожоги 60 % тела и спустя несколько дней скончался в больнице.

По факту халатности сотрудников АО «Тепловая компания» было возбуждено уголовное дело, а в июле текущего года суд обязал предприятие выплатить 2 миллиона рублей детям погибшего профессора.