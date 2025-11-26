В центре Омска мужчина упал в разрытую яму с кипятком

По предварительным данным, он получил обширные ожоги тела.

Омск Live

Сегодня утром, 26 ноября, в центре Омска произошла чрезвычайная ситуация: мужчина упал в глубокую яму с на улице Малой Ивановской. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

На видеозаписи, опубликованной в телеграмм-канале «Омск Live» видно, как идущий мужчина внезапно исчезает в яме, откуда поднимается пар. Через некоторое время проезжающий мимо омич заметил мужчину и помог ему выбраться из ямы.

Сообщается, что пострадавший получил обширные ожоги – около 60 % поверхности тела. Официальной информации о происшествии пока нет.