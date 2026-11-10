Омичи допустили полсотни нарушений на «Пешеходном Любинском»

макс-канал губернатора Омской области Виталия Хоценко

В центре Омска за время проведения акции «Пешеходный Любинский» зафиксировали 52 административных правонарушения, 18 нарушителей были доставлены в отделы полиции. Об этом сообщили в городском УМВД.

Мероприятие длилось с мая по сентябрь: каждые выходные, с пятницы по воскресенье, участок улицы Ленина закрывали для автомобилей и отдавали пешеходам. За пять месяцев пешеходную зону посетили свыше миллиона жителей Омска и туристов. Безопасность обеспечивали стражи порядка вместе с представителями общественности – всего к работе привлекли более 1100 полицейских и свыше 160 общественников. Как подчеркнули в ведомстве, серьезных нарушений общественного порядка за весь период акции зафиксировано не было.

– Грубых нарушений общественного порядка за все время проведения акции не произошло, – отметили в УМВД.

По завершении сезона в Управлении по охране общественного порядка прошла церемония награждения. Отличившихся сотрудников патрульно-постовой службы и активных горожан, которые помогали полиции, отметили за вклад в обеспечение порядка.