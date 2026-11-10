Астроном Крупко объяснил создание второго «Омского планетария»

Омский планетарий

Стало известно, зачем в Омске создали новую общественную организацию «Омский планетарий». Как рассказал «Омск-информу» один из ее учредителей, известный омский астроном Владимир Крупко, новая структура нужна для решения организационных вопросов, в том числе связанных с получением грантов и арендой помещений.

Напомним, в минувшую пятницу, 6 ноября, зарегистрировали Омскую региональную общественную организацию «Центр популяризации естественных наук «Омский планетарий». Помимо Крупко, ее учредителями стали Роза Аникеева и Татьяна Семенова. Ранее, с 2016 года, Крупко владел ООО «Звезды ближе». В сентябре этого года фирму ликвидировали по решению учредителя.

– Во-первых, это работа с грантами. С помощью организации «Звезды ближе» нельзя получать государственные гранты. С другой стороны, даже аренда помещения в педуниверситете должна проводиться через общественные организации, через министерство образования. Вот такие условия. Поэтому для удобства работы, а также потому, что общественные организации в тренде, – объяснил Владимир Крупко необходимость создания новой организации.

При этом он подчеркнул, что на работе самого Омского планетария создание новой организации никак не отразится. Сотрудники продолжат проводить экскурсии, организовывать научные и поисковые экспедиции, а также наблюдения за звездным небом как в планетарии, так и за городом.

Директор отдельно уточнил, что речи об открытии второго планетария не идет. Новое учреждение продолжит работать с прежним коллективом, а сам Крупко по-прежнему будет заниматься его развитием.