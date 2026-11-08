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·Общество·Магнит Комаров

Известный омский астроном зарегистрировал «Омский планетарий»

Учредителями стали три человека.
Луна

В Омске появилась общественная организация «Омский планетарий». Запись о регистрации Центра популяризации естественных наук появилась в начале ноября, сообщает «Суперомск».

Учредителями стали Роза Аникеева, Татьяна Семенова и Владимир Крупко – все трое указаны учредителями.

Известный омский астроном Крупко раньше владел компанией «Звезды ближе», которую создали в 2016 году. А в сентябре нынешнего года фирму ликвидировали по решению учредителя.

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Известный омский астроном зарегистрировал «Омский планетарий»

Учредителями стали три человека.
Луна

В Омске появилась общественная организация «Омский планетарий». Запись о регистрации Центра популяризации естественных наук появилась в начале ноября, сообщает «Суперомск».

Учредителями стали Роза Аникеева, Татьяна Семенова и Владимир Крупко – все трое указаны учредителями.

Известный омский астроном Крупко раньше владел компанией «Звезды ближе», которую создали в 2016 году. А в сентябре нынешнего года фирму ликвидировали по решению учредителя.

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Рубрика - Общество