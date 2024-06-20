Причиной тому будет летнее солнцестояние. На этой неделе дни вообще длинные, разница в их продолжительности менее минуты.

Причиной тому будет летнее солнцестояние. На этой неделе дни вообще длинные, разница в их продолжительности менее минуты.

На этой неделе наступает летнее солнцестояние, а значит, и самый длинный день. Как рассказали в Омском планетарии, в этом году он выпадет на завтра – 21 июня. А на неделе с 18 по 24 июня разница в продолжительности дня составляет менее минуты.

– Солнце в эти дни путешествует по эклиптике параллельно небесному экватору на максимальной высоте над горизонтом и не меняя ее, как будто остановилось на небе, отсюда и название Солнцестояние. 21 июня самый продолжительный день 17 часов 22 минуты 33 секунды для Омска. 21 июня в 2 часа 51 минуту Солнце попадает в самую верхнюю точку эклиптики, – пишут в группе Омского планетария во «ВКонтакте».

Ну а достигнув высшей точки эклиптики, Солнце начнет постепенное движение вниз до 21 декабря. 22 декабря в Северном полушарии, как правило, является самым коротким днем года.