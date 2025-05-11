Опубликована программа фестиваля «Солнцестояние-2025».

Организаторы фестиваля опубликовали программу мероприятий фестиваля «Солнцестояние-2025» (0+), который состоится в деревне Окунево Муромцевского района Омской области. Мероприятие пройдет с 20 по 22 июня.

Организаторы обещают ярмарку, мастер-классы и хороводы. Для желающих прочтут лекции об обрядах, будет много музыки, танцев, с бубнами тоже, гвоздестояние, также свою площадку организуют йоги и последователи даосских практик. Проведут семинар «Как найти своих предков в РФ». Ждет гостей праздника турнир по боям мешками на бревне и многое другое. Смотрите по ссылке программу праздника.

Под вопросом разжигание большого обрядового костра из-за того, что в Омской области до 7 июня действует особый противопожарный режим. Однако будет ли он продлен, станет известно позже.