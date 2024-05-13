Необычные для наших широт оптические явления были связаны с сильнейшим геомагнитным штормом, пик которого уже пройден.

Необычные для наших широт оптические явления были связаны с сильнейшим геомагнитным штормом, пик которого уже пройден.

На протяжении трех майских ночей жители Омской области могли наблюдать редкие для региона полярные (северные) сияния. Фотографии ярко расцвеченного неба омичи выкладывали в соцсети и там же делились впечатениями от увиденного. В частности, очень активно это делали подписчики (порядка 13 тыс. человек) паблика соцсети «ВКонтакте» «Омский Планетарий. Официальная группа».

– Видели в серебристом варианте. Столбы. Не знаю, можно ли глазом цветное увидеть или только через камеру с задержкой. Но даже серебристыми столбами полюбовались, – сообщила, в частности, пользователь Дарья Angel. – Это очень круто и важно. Дочка в свои 9 лет расширила кругозор буквально за одно наблюдение. Это же настоящее посвящение!

Число желающих понаблюдать за сиянием росло от ночи к ночи. Многие жаловались на засветку неба городским электроосвещением и просили скинуть координаты для наиболее оптимального наблюдения.

– Овал уходит от нас, а значит, полярные сияния мы уже не увидим. Хоть скорость солнечного ветра высокая, но малая плотность потока не дает ему снова возбудить магнитосферу. Идем спать! – поставил в час ночи 13 мая точку в диалогах администратор специализированной ВК-группы.

Почему он от нас ушел овал и вернется ли он, РИА «Омск-информ» пояснил руководитель Омского планетария Владимр Крупко.

– Речь идет о так называемом авроральном овале. Дело в том, что полярные сияния являются видимым проявлением бомбардировки верхних слоев атмосферы Земли заряженными частицами солнечного ветра, движущимися вдоль силовых линий геомагнитного поля и затекающими через полярные каспы. Пересечения каспов с плазмосферой имеют вид деформированных до овальной формы колец, висящих над полюсами планеты. Эти кольца меняют свои размеры в зависимости от степени геофизической возмущенности, и чем дальше от наблюдателя уходит граница овала, тем меньше у него шансов увидеть сияние, – сообщил астроном.

Он добавил, что вследствие вращения Земли граница аврорального овала приближается к широтам, на которых расположена Омская область (56 градусов северной широты) каждые сутки. В конце весны – начале лета возможность увидеть полярное сияние появляется у омичей примерно в 23:00 и заканчивается около 2:00. При особо мощных геомагнитных возмущениях сияние можно видеть практически всю ночь, что и происходило в период с 11 по 13 мая.

По оценкам ученых Института земного магнетизма и распространения радиоволн РАН, бушевавшая в этот период магнитная буря стала сильнейшей за последние 20 с лишним лет. К чрезвычайному событию привела череда мощных вспышек на Солнце. Ударные волны от выбросов корональных масс Солнца наложились и привели к серии «залпов» по Земле. Визуально они вылились в ярчайшие сияния в атмосфере почти по всей России, включая относительно южное Прииртышье.

Как рассказал Владимир Крупко, самому ему посчастливилось наблюдать яркое полярное сияние 11 мая у города Рудный, что в Костанайской области Казахстана, затем 12 мая уже под Марьяновкой. Наблюдениям непосредственно в Омске 13 мая помешала облачность. Новых же сияний, сопоставимых по яркости, в ближайшее время ждать не стоит. Астроном предположил, что после нескольких мощных вспышек на Солнце землян ждет период спокойствия. В среднем период от минимума до максимума солнечной активности составляет около 11 лет. Однако это не означает, что омичи совсем не смогут видеть полярные сияния.

– Яркого свечения в небе, мы, скорее всего, не увидим, но вот на профессиональный фотоаппарат или даже на камеру смартфона сияние вполне можно будет снять. Для этого нужно будет установить большую выдержку, что позволит аппаратуре долго копить сигнал. Человеческий мозг такого позволить себе не может, поскольку параллельно решает множество других задач, – пояснил Крупко.

Чтобы не пропустить интереснейшее оптическое явление, любители астрономии могут следить за солнечной активностью на специализированных сайтах. Они публикуют так называемые усредненные планетарные индексы отклонения магнитного поля Земли от нормы – Kp-индексы. Измеряются они в баллах: от 0 до 9 баллов: 5–6 баллов – это геомагнитная буря, 7–8 баллов – геомагнитный шторм. В Омской области можно увидеть полярное сияние при значении Kp около 5 баллов.