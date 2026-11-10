Омские студенты победили в творческом фестивале всероссийского слета проводников

Фото: студенческие отряды Новосибирской области

Делегация из 25 студентов Омской области приняла участие во Всероссийском слете студенческих отрядов проводников. По итогам творческого фестиваля омичи стали победителями в нескольких номинациях и получили профессиональные награды.

Слет проходил с 5 по 7 ноября в Новосибирской области. В течение трех дней участники посещали образовательные лекции, круглые столы, дискуссии и мастер-классы. Также в программе были творческий фестиваль, встреча с руководством АО «ФПК», совещание руководителей направления студенческих отрядов проводников региональных отделений РСО и конкурс профессионального мастерства для официантов вагонов-ресторанов.

Омские студенты заняли первые места в номинациях «Видеоролик» и «Визитка региона», а также победили в общем зачете творческого фестиваля. Еще одну награду – третье место – команда получила в номинации «Отрядный кавер».

Фото: студенческие отряды Новосибирской области

Отдельно на слете отметили студентов, отличившихся в работе на железнодорожном транспорте. Благодарности Федерального агентства железнодорожного транспорта получили Светлана Власова, Евгения Дмитриева и Ангелина Иванова. Петр Дубовик награжден именными часами генерального директора АО «ФПК». Благодарственные письма за добросовестный труд и вклад в развитие компании вручили Ирине Золотаревой и Ангелине Ивановой.

Руководитель студенческих отрядов Омской области Александр Черепанов отметил, что за достижениями участников стоят подготовка и ответственность в работе с пассажирами.

– В этом году Омскую область на Всероссийском слете студенческих отрядов проводников представили 25 студентов. Ребята достойно проявили себя, завоевали творческие награды и получили признание за добросовестный труд. За этими достижениями стоят месяцы работы, ответственность перед пассажирами и поддержка товарищей по отряду. Уверен, что знания и опыт, полученные на слете, помогут нашим проводникам в следующем трудовом сезоне, – поделился Александр Черепанов.

Всероссийский слет стал для студентов площадкой для обмена опытом с участниками из других регионов и знакомства с новыми подходами к работе. Полученные знания и навыки они смогут применить в следующем трудовом сезоне.