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·Общество·Александр Барко

Омские студенты победили в творческом фестивале всероссийского слета проводников

Участники отличились в творческих конкурсах, а пятеро студентов получили профессиональные награды за работу на железнодорожном транспорте. 
Студотряды

Делегация из 25 студентов Омской области приняла участие во Всероссийском слете студенческих отрядов проводников. По итогам творческого фестиваля омичи стали победителями в нескольких номинациях и получили профессиональные награды.

Слет проходил с 5 по 7 ноября в Новосибирской области. В течение трех дней участники посещали образовательные лекции, круглые столы, дискуссии и мастер-классы. Также в программе были творческий фестиваль, встреча с руководством АО «ФПК», совещание руководителей направления студенческих отрядов проводников региональных отделений РСО и конкурс профессионального мастерства для официантов вагонов-ресторанов.

Омские студенты заняли первые места в номинациях «Видеоролик» и «Визитка региона», а также победили в общем зачете творческого фестиваля. Еще одну награду – третье место – команда получила в номинации «Отрядный кавер».

Студотряды

Отдельно на слете отметили студентов, отличившихся в работе на железнодорожном транспорте. Благодарности Федерального агентства железнодорожного транспорта получили Светлана Власова, Евгения Дмитриева и Ангелина Иванова. Петр Дубовик награжден именными часами генерального директора АО «ФПК». Благодарственные письма за добросовестный труд и вклад в развитие компании вручили Ирине Золотаревой и Ангелине Ивановой.

Руководитель студенческих отрядов Омской области Александр Черепанов отметил, что за достижениями участников стоят подготовка и ответственность в работе с пассажирами.

– В этом году Омскую область на Всероссийском слете студенческих отрядов проводников представили 25 студентов. Ребята достойно проявили себя, завоевали творческие награды и получили признание за добросовестный труд. За этими достижениями стоят месяцы работы, ответственность перед пассажирами и поддержка товарищей по отряду. Уверен, что знания и опыт, полученные на слете, помогут нашим проводникам в следующем трудовом сезоне, – поделился Александр Черепанов.

Всероссийский слет стал для студентов площадкой для обмена опытом с участниками из других регионов и знакомства с новыми подходами к работе. Полученные знания и навыки они смогут применить в следующем трудовом сезоне.

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·Общество·Александр Барко

Омские студенты победили в творческом фестивале всероссийского слета проводников

Участники отличились в творческих конкурсах, а пятеро студентов получили профессиональные награды за работу на железнодорожном транспорте. 
Студотряды

Делегация из 25 студентов Омской области приняла участие во Всероссийском слете студенческих отрядов проводников. По итогам творческого фестиваля омичи стали победителями в нескольких номинациях и получили профессиональные награды.

Слет проходил с 5 по 7 ноября в Новосибирской области. В течение трех дней участники посещали образовательные лекции, круглые столы, дискуссии и мастер-классы. Также в программе были творческий фестиваль, встреча с руководством АО «ФПК», совещание руководителей направления студенческих отрядов проводников региональных отделений РСО и конкурс профессионального мастерства для официантов вагонов-ресторанов.

Омские студенты заняли первые места в номинациях «Видеоролик» и «Визитка региона», а также победили в общем зачете творческого фестиваля. Еще одну награду – третье место – команда получила в номинации «Отрядный кавер».

Студотряды

Отдельно на слете отметили студентов, отличившихся в работе на железнодорожном транспорте. Благодарности Федерального агентства железнодорожного транспорта получили Светлана Власова, Евгения Дмитриева и Ангелина Иванова. Петр Дубовик награжден именными часами генерального директора АО «ФПК». Благодарственные письма за добросовестный труд и вклад в развитие компании вручили Ирине Золотаревой и Ангелине Ивановой.

Руководитель студенческих отрядов Омской области Александр Черепанов отметил, что за достижениями участников стоят подготовка и ответственность в работе с пассажирами.

– В этом году Омскую область на Всероссийском слете студенческих отрядов проводников представили 25 студентов. Ребята достойно проявили себя, завоевали творческие награды и получили признание за добросовестный труд. За этими достижениями стоят месяцы работы, ответственность перед пассажирами и поддержка товарищей по отряду. Уверен, что знания и опыт, полученные на слете, помогут нашим проводникам в следующем трудовом сезоне, – поделился Александр Черепанов.

Всероссийский слет стал для студентов площадкой для обмена опытом с участниками из других регионов и знакомства с новыми подходами к работе. Полученные знания и навыки они смогут применить в следующем трудовом сезоне.

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Рубрика - Общество