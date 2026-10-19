В Омской области обсудили, как привлечь студентов к работе на крупных стройках

Фото: Омский студотряд

С 9 по 11 октября в Омской области прошло совещание руководителей студенческих строительных отрядов региональных отделений Российских студенческих отрядов (РСО). Около 20 участников обсудили подготовку к трудовому сезону 2027 года, взаимодействие с работодателями и расширение возможностей трудоустройства молодежи.

В программу вошли вопросы отбора участников, организации работы на объектах, охраны труда и соблюдения дисциплины. Руководители также рассмотрели подходы к привлечению студентов, информационному сопровождению проектов и обмену успешными практиками между регионами. Отдельно обсудили трудности, с которыми сталкиваются местные отделения, и предложения по развитию строительного направления движения.

Командир Центрального штаба РСО Ярослав Зубащенко отметил, что при планировании следующего трудового сезона важно учитывать как потребности работодателей, так и возможности региональных отделений и интересы самих студентов.

– Перед строительным направлением стоят задачи обеспечить студентов качественными рабочими местами, помочь им освоить более квалифицированные и высокооплачиваемые профессии и изменить подходы к набору молодежи. Ориентир на 2027 год – выстроить систему, в которой запрос работодателя, возможности региональных отделений и интерес самого студента будут согласованы между собой, – подчеркнул Зубащенко.

Участники совещания также посетили строительную площадку Северного обхода Омска – одного из крупных инфраструктурных проектов региона. Там они смогли ознакомиться с организацией работ и увидеть, в каких условиях трудятся участники студенческих строительных отрядов.

Фото: Омский студотряд

По словам руководителя студенческих отрядов Омской области Александра Черепанова, в регионе работают 13 строительных отрядов, объединяющих около 1 тыс. человек. Он отметил, что важно не только увеличивать численность участников движения, но и создавать для них возможности получить профессиональные навыки и практический опыт.

– Для нас важно, чтобы за этими цифрами стояли реальные возможности для каждого бойца: освоить профессию, получить опыт и внести вклад в развитие родного региона. Один из таких примеров – строительство Северного обхода Омска, где уже работают наши ребята. На совещании мы показали коллегам этот опыт и обсудили решения, которые помогут расширить возможности трудоустройства студентов в 2027 году, – сообщил Черепанов.

По итогам трехдневной встречи руководители сформировали общие ориентиры развития строительного направления РСО на следующий год. В их числе – совершенствование отбора участников, укрепление связей с работодателями и внедрение эффективных практик региональных отделений.