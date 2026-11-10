Омичам незаконно предлагают переоформить недвижимость

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Специалисты ведомства фиксируют новую волну мошенничества, связанную с рассылкой сообщений о якобы проводимых сделках с жильем и земельными участками. Злоумышленники рассылают гражданам уведомления о том, что заявление на переоформление прав уже принято к рассмотрению, а полный пакет документов якобы доступен в личном кабинете. К письмам прикрепляют вредоносные ссылки для получения фиктивных выписок, рассчитывая испугать людей и заставить их перейти на поддельный сайт.

Представители структуры напоминают, что ведомство никогда не направляет требования кликать по ссылкам для подтверждения, отмены или просмотра документов. Безопасные выписки можно запросить через портал Госуслуг, МФЦ, нотариусов или официальные ресурсы, включая официальный портал Росреестра, с которого поступают подлинные уведомления.

Официальные оповещения приходят исключительно в личный кабинет на Госуслугах или в виде статусов через профильный чат-бот в мессенджере. Работники организации могут позвонить или написать для уточнения деталей исключительно по уже поданным заявлениям, но они никогда не запрашивают личные пароли, секретные коды и не требуют переходить по сторонним веб-адресам. Горожан призывают проявлять бдительность и игнорировать подобные сообщения.