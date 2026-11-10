Мошенники наживаются на сбоях интернета в смартфонах омичей

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Жителям начали приходить сообщения, в которых им обещают выплату за перебои в работе различных сервисов. Однако, как сообщили в МВД, подобные уведомления – дело рук злоумышленников, а не реальная компенсация.

Аферисты действуют по отработанной схеме: чтобы получить деньги, адресату предлагают перейти по ссылке и ввести реквизиты банковской карты. В результате жертва не только не получает никаких выплат, но и передает мошенникам доступ к своим личным данным. Еще один сценарий обмана строится вокруг мнимой блокировки учетной записи – под видом восстановления доступа человека заманивают на так называемый резервный сайт. Там у него запрашивают персональные сведения и данные карты, передает ТАСС.

В МВД советуют не переходить по ссылкам, которые приходят в сообщениях от незнакомых отправителей. Кроме того, ведомство призывает не вводить реквизиты банковских карт на страницах, куда ведут такие ссылки.

Ранее Минцифры подготовило план защиты дата-центров от атак беспилотников. Наиболее важным объектам предписано размещаться под землей, в скалах или в защищенных сооружениях. Существует и шесть распространенных ошибок, из-за которых люди становятся жертвами мошенников, среди них – приложение, скачанное из непроверенного источника, и разглашение личных данных.