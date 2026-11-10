В Омске ввели режим повышенной готовности из-за холода

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В Омской области начал действовать режим повышенной готовности – соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Ушаков. Документ опубликован 10 ноября на портале официального опубликования правовых актов.

Поводом для такого шага стали участившиеся возгорания в жилых домах и рост числа пострадавших. Дополнительными факторами названы похолодание и начало отопительного периода. Власти рассчитывают прежде всего сократить вероятность чрезвычайных ситуаций, включая взрывы и обрушения зданий при использовании газа для обогрева. Отдельно подчеркивается задача уберечь жизнь и здоровье жителей региона.

– Решение принято на фоне роста числа пожаров в жилом фонде, увеличения количества пострадавших, а также в связи с понижением температур и стартом отопительного сезона, – говорится в сообщении.

Пока действует режим, профильные службы будут пристальнее следить за экологической обстановкой и отслеживать опасные природные и техногенные процессы. Им также предстоит составлять прогнозы возможных ЧС. При необходимости руководители и должностные лица перейдут на круглосуточное дежурство, а сбор, обработка и передача информации в органы управления станут непрерывными. Кроме того, ведомства обязаны заранее предупреждать чрезвычайные ситуации, сокращать вероятный ущерб и при необходимости организовывать эвакуацию людей, своевременно информируя жителей о развитии обстановки. Координацию этих мероприятий поручили новому заместителю губернатора Олегу Винникову.