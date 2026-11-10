Омск готовится к снежной «осаде»: синоптики назвали дату

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По предварительным данным синоптиков, вечером 22 ноября в Омске начнется затяжной снегопад, который, как ожидается, не прекратится и на следующий день. Об этом сообщает сервис Ventusky.

Согласно информации Обь-Иртышского УГМС, с 10 по 12 ноября в областном центре обойдется без существенных осадков. В первый из этих дней столбики термометров днем поднимутся не выше +1 градуса. Ночью 11 ноября ожидается от –2 до –4 градусов, днем – от 0 до +2 °С, а 12 ноября – от –3 до –5 °С ночью и от –1 до +1 °С днем. Кроме того, на дорогах возможен гололед, а ветер будет дуть с порывами до 6–11 м/с.

По данным Ventusky, небольшие осадки в городе вероятны 17 ноября – вечером пройдет слабый дождь. В субботу, 21 ноября, днем синоптики прогнозируют кратковременный снег. Если же прогноз на 22 ноября подтвердится, омичей ждет непростой понедельник с серьезными затруднениями на дорогах.

Отметим, что ощутимое похолодание придет в Омск только в 20-х числах месяца. До этого с 10 по 21 ноября дневная температура будет держаться в диапазоне от –1 до +3 градусов.