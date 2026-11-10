Омск-информ
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·Общество·Андрей Андреев

Ветер с севера и юга: омичам рассказали о погоде на вторник

В городе и области будет прохладно.
гололед, зима, дорога, снег

Сегодня в Омской области ожидается облачная погода. По данным Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха составит –2...–7 градусов. Местами пройдут небольшие осадки, на дорогах ожидается гололедица. Ветер будет юго-западный, 6–11 м/с.

В Омске сегодня будет –1...+1 градус. Существенных осадков не ожидается, но будет гололедица. Порывы северо-западного ветра могут достигать 11 м/с.

Уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный.

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·Общество·Андрей Андреев

Ветер с севера и юга: омичам рассказали о погоде на вторник

В городе и области будет прохладно.
гололед, зима, дорога, снег

Сегодня в Омской области ожидается облачная погода. По данным Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха составит –2...–7 градусов. Местами пройдут небольшие осадки, на дорогах ожидается гололедица. Ветер будет юго-западный, 6–11 м/с.

В Омске сегодня будет –1...+1 градус. Существенных осадков не ожидается, но будет гололедица. Порывы северо-западного ветра могут достигать 11 м/с.

Уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный.

1172
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Рубрика - Общество