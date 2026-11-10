Омичам дадут по 450 тысяч на ипотеку: как получить выплату

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Многодетные семьи из Омской области вправе рассчитывать на государственную выплату до 450 тысяч рублей, предназначенную для погашения ипотечного кредита. Об условиях федеральной программы поддержки родителей, у которых родился третий или последующий ребенок.

Претендовать на деньги могут семьи, где третий или следующий по счету ребенок появился на свет в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. Кредитный договор при этом должен быть подписан не позднее 1 июля 2031 года. Обязательное требование – российское гражданство у родителя-заемщика и у детей.

Средства разрешено направить на погашение ипотеки, взятой на квартиру в новостройке либо на вторичном рынке. Программа охватывает и приобретение частного дома, возведение собственного жилья, а также покупку земли под ИЖС. Кроме того, выплатой можно закрыть кредит на недостроенный дом, выкупить последнюю долю в недвижимости или рефинансировать ранее оформленный ипотечный заем.

При строительстве дома или покупке участка действуют особые условия: деньги выделяют только после завершения работ, регистрации права собственности на жилье и передачи его в залог банку. Использовать сумму как первоначальный взнос нельзя, равно как и гасить ею потребительский или автокредит, рассрочку за стройматериалы. Не распространяется поддержка на гаражи, машино-места, кладовые, апартаменты и прочую нежилую недвижимость.

Наличными 450 тысяч рублей семье не выдают: банк получает перевод в счет основного долга, а при его остатке меньше суммы выплаты – в счет начисленных процентов. Воспользоваться помощью разрешено лишь однажды и только по одному кредиту; если задолженность меньше 450 тысяч рублей, остаток на другой заем не переносится. Заявление подают через «Госуслуги» или в банке, где оформлена ипотека, а оператором программы выступает ДОМ.РФ.