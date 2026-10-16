В Омске молодые семьи «пролетают» со скромными выплатами на жилье

За три года господдержку получили лишь 12 % претендентов.

Фото: Freepik.com

В Омске лишь небольшая часть молодых семей смогла получить помощь от государства на покупку жилья. За три года на участие в программе претендовали 222 семьи, однако выплаты достались только 27 из них. Об этом сообщил председатель Контрольно-счетной палаты города Александр Клюхин.

– Правом на участие в мероприятии по предоставлению социальных выплат молодым семьям с 2023 по 2025 год воспользовались 222 семьи. При этом, исходя из объема финансирования и проведенного отбора, только 27 семей, или 12 %, получили свидетельства о предоставлении выплаты и смогли улучшить свои жилищные условия. В 2023 году – 8 семей, в 2024-м – 11, в 2025-м – 8, – заявил председатель.

Как отметил Клюхин, главная проблема заключается в недостаточном финансировании программы. Потребность в выплатах значительно превышает объем выделяемых средств. За рассматриваемый период на поддержку молодых семей в Омске направили около 91 млн рублей. На фоне других городов-миллионников показатели Омска выглядят скромно.

– Основную долю финансирования составляют средства областного бюджета – до 60 %, федерального – до 31 %, городского – около 10–11 %. В Омске за эти годы в мероприятие была включена 51 семья, тогда как в Самаре – 1065 семей, в Перми – 983 семьи, в Краснодаре – 442 семьи. Объем финансирования в Омске составил 91 миллион. Это ориентировочно сопоставимо с Волгоградом, но значительно меньше, чем в Перми, где сумма составляет порядка 900 миллионов рублей; в Самаре – больше миллиарда, в Краснодаре – также больше миллиарда рублей, – добавил Клюхин.

По условиям программы молодые семьи с детьми могут получить социальную выплату в размере 35 % расчетной стоимости жилья. Оставшиеся 65 % стоимости им необходимо оплатить самостоятельно.

Полученные средства можно направить на покупку квартиры или дома на первичном либо вторичном рынке, а также на строительство собственного жилья. При этом оно должно быть пригодно для постоянного проживания и соответствовать требованиям российского жилищного законодательства.