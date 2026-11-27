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В Госдуме предложили сделать новогодний подарок женам и матерям участников СВО в виде единовременной денежной выплаты. С такой инициативой выступил депутат Каплан Панеш.

— Я предлагаю в этом году сделать единовременную новогоднюю выплату женам и матерям бойцов СВО. Это понятный человеческий жест: страна помнит, страна благодарна. Эти женщины живут в постоянном напряжении, и любая материальная опора сейчас – это не просто деньги, а сигнал, что они не одни, – цитирует политика портал NEWS.ru.

Отдельно депутат предложил поддержать матерей, чьи единственные сыновья участвуют в спецоперации. По мнению парламентария, такие женщины нуждаются в особом внимании со стороны государства.

Еще одной категорией, на которую, по инициативе Панеша, следует распространить меры поддержки, стали руководители и координаторы волонтерских проектов. Речь идет о тех, кто регулярно помогает бойцам и внесен в реестры добровольческой деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что ветеранам СВО в Омске оплатят высшее образование и выплатят стипендию.