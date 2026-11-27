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В чатах омских охотников распространилось видео косули с необычной особенностью: прямо на спине у животного видна еще одна нога. Такая аномалия выглядит настолько необычно, что можно предположить, будто конечность появилась после травмы или другого нарушения. Однако у этого явления есть научное объяснение.

Как рассказали в пресс-службе Управления по охране животного мира, подобная особенность называется полимелией. Это редкая врожденная аномалия, при которой у животного формируется дополнительная конечность или ее часть. Возникает она еще на этапе внутриутробного развития, когда у эмбриона закладываются будущие части тела. При этом полимелию не стоит путать с полидактилией: в последнем случае речь идет о лишних пальцах, а не о целой ноге.

— Научные работы последних лет подтверждают, что для косуль это крайне редкое явление. Например, в 2026 году немецкие исследователи описали лишь второй документированный случай дополнительных метатарзальных элементов у европейской косули. У взрослой самки из Германии сбоку от обычных пальцев располагались два дополнительных, которые начинались от лишних костей плюсны. До этого, в 2011 году, похожий случай с добавочной плюсневой костью зарегистрировали в Хорватии, – сообщили в пресс-службе.

Точные причины появления таких аномалий до сих пор остаются неизвестными. Среди возможных факторов ученые называют генетические мутации, близкородственное скрещивание и нарушения развития эмбриона под воздействием внешней среды. В частности, на формирование организма могут повлиять инфекции и токсичные вещества.

При этом дополнительная конечность не обязательно мешает животному жить. Исследователи описывали косуль с подобными аномалиями, которые нормально передвигались и не испытывали заметного дискомфорта. Поэтому даже с такой необычной особенностью животное вполне может выжить в дикой природе.

Таким образом, пятая нога у косули – не следствие травмы, а редкая врожденная аномалия. Подобные случаи настолько необычны, что за последние десятилетия ученым удалось задокументировать лишь несколько из них.

Напомним, ранее сообщалось, что этим летом косуля вызвала омского инспектора на своеобразную «дуэль».