Большереченский зоопарк

Сегодня, 27 ноября, пять медведей Большереченского зоопарка в Омской области все еще не могут отправиться в зимнюю спячку. Как сообщили в пресс-службе учреждения, затянувшееся ноябрьское тепло сбило привычные природные ритмы косолапых. Запас жира к холодам они уже накопили, но пока продолжают бодрствовать и приходить на обед.

Правда, большую часть дня мишки проводят в полудреме. Из-за непривычной для конца ноября погоды животные немного приуныли, но аппетита не потеряли: каждый день они выходят из домиков и с удовольствием едят.

Впрочем, ждать морозов осталось недолго. По прогнозам синоптиков, похолодание придет в Омскую область уже в ближайшие выходные, а в начале декабря ударят настоящие сибирские морозы. Возможно, тогда Фома, Соня, Макар, Маша и Малыш наконец отправятся спать до весны.

Напомним, что ранее «Омск-информ» разбирался, как можно остановить массовое нашествие медведей из омских лесов.