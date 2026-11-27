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Председатель Арбитражного суда Омской области Евгений Поликарпов покинет пост 30 ноября. Высшая квалификационная коллегия судей одобрила его заявление об отставке, поданное по собственному желанию.

В судебной системе Поликарпов работает с 2002 года, когда пришел в Арбитражный суд Омской области. Через шесть лет он перешел в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа. Спустя десять лет, весной 2018 года, Поликарпов вернулся в Омск и возглавил областной арбитраж.

В тот же день истекает срок полномочий председателя Восьмого арбитражного апелляционного суда Евгения Кливера. Его стаж в арбитражной системе превышает 23 года. С 2003 по 2014 год он работал судьей Арбитражного суда Омской области, после чего в течение десяти лет занимал должность заместителя председателя этой инстанции. В августе 2024 года Кливер возглавил Восьмой арбитражный апелляционный суд.

При этом на момент публикации неизвестно, кто займет руководящие посты в соответствующих судах.

Напомним, ранее сообщалось, что Омский военный суд в ближайшее время возглавит судья из Крыма.