В Омске ушедшего в отставку министра «выпилили» из рабочих чатов

Александр Труш

Современные технологии коммуникации с множеством рабочих чатов стали обычной практикой не только для коммерческих организаций, но и для госструктур. Касается это и высокопоставленных чиновников: губернатор, мэр, их заместители, министры, главы районов, руководители структурных подразделений и многие другие также состоят в различных чатах.

Когда тот или иной сотрудник увольняется с работы, нередко он еще долго «болтается» в рабочих чатах и получает много информации от своей бывшей организации. В госструктурах это может иметь чувствительные последствия, поэтому покинувшего свой пост чиновника оперативно «выпиливают» из чатов, а вместо него добавляют преемника.

Именно так сейчас происходит в правительстве Омской области, из которого на этой неделе ушла министр внутренней политики Анастасия Терпугова. Чиновница переезжает на работу в один из регионов в центральной части России, где займет пост вице-губернатора. Вместо нее министром назначен Владимир Куприянов-младший, до этого работавший заместителем мэра Омска. Его активно добавляют в правительственные рабочие чаты, предшественницу оттуда удаляют. Делается это в целях оперативного взаимодействия между чиновниками.

Сегодня, 14 ноября, Куприянов впервые участвовал в оперативном совещании с участием губернатора Виталия Хоценко. Там, в частности, было заявлено, что Омская область на 100 % готова к предстоящей зиме: все муниципалитеты и ресурсоснабжающие организации получили паспорта готовности к отопительному сезону.